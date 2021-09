Vítimas de triplo-homicídio eram pedreiro, técnico de enfermagem e porteiro

As vítimas do triplo-homicídio que aconteceu em uma barraca de praia em Águas Belas, Cascavel, no Ceará, nesse domingo, 26, eram um pedreiro, um técnico de enfermagem e um porteiro. O POVO apurou que eles são moradores da comunidade Parque Tijuca, localizada no Acaracuzinho, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dois deles faziam parte da mesma família.



Os moradores haviam se organizado para um piquenique, alguns residiam no condomínio Águas de Jaçanã. Ao chegar à praia, dois homens armados surpreenderam o grupo e afirmaram que queriam apenas os três homens. Eles efetuaram os tiros contra os três e fugiram em seguida. Todos morreram no local.

Vítima de triplo homicídio em Cascavel (Foto: Via WhatsApp O POVO)



As vítimas seriam veladas nesta segunda-feira, 27, em uma igreja evangélica, nas proximidades do condomínio. Francisco Welton Sales do Nascimento, de 18 anos, era técnico de enfermagem e estava prestes a ingressar na faculdade de Enfermagem. Jaime Oliveira de Sousa, 39, era pedreiro, e Francisco Carlos Silva dos Santos, 38, era porteiro, mas estava desempregado e, atualmente, vendia água. Welton e Carlos eram sobrinho e tio, respectivamente.

Vítima de triplo-homicídio em Cascavel (Foto: via WhatsApp O POVO)



No local onde as vítimas moram há atuação de uma organização criminosa, no entanto, a motivação do crime segue em investigação.

