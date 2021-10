Sete pessoas são baleadas na Praia do Futuro e Polícia procura suspeitos

Sete pessoas foram baleadas nas proximidades de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. O caso aconteceu no domingo, 3, e de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes das Polícias Civil e Militar do Ceará tentam identificar os autores dos disparos. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foi informado o quadro de saúde das vítimas nem a identificação dos feridos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram as primeiras apurações do caso ainda na manhã do domingo. As cápsulas encontradas no local foram recolhidas e entregues à Polícia Civil.

O material foi levado até a sede do 2º Distrito Policial (DP), onde um procedimento foi instaurado para investigar o caso. As investigações são conduzidas pelo 15º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), para onde o caso foi transferido.

