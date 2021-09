Criminosos interrompem partida de futebol na areninha e matam jogador

No momento do crime muitas pessoas estavam no local e houve correria

Criminosos interromperam uma partida de futebol na areninha do bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, e mataram um jogador. O caso foi registrado no fim da tarde do sábado, 25.



De acordo com informações de moradores, no momento do crime muitas pessoas estavam no local e houve correria. A vítima do crime seria conhecida da área e teria o costume de jogar futebol. A Polícia esteve no local. Não há identificação do rapaz.

