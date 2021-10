Corpo em decomposição é encontrado dentro de carrinho de recicláveis no Joaquim Távora

Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um carrinho de recicláveis, no cruzamento das ruas Padre Valdivino com J. da Penha, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 3. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver estava em avançado estado de decomposição.

Agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram ao local após serem acionados por populares, que sentiram o mau cheiro exalado pelo corpo. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu registros que devem auxiliar nos trabalhos investigativos.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. De acordo com a SSPDS, somente após laudo da Pefoce é que será possível confirmar a causa da morte.

