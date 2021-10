Paulista é preso na Praia de Iracema após tentar beijar adolescente à força

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem paulista chamado Alan Fonseca, 27, após ele tentar forçar um beijo em uma adolescente de 17 anos na Praia de Iracema, na tarde desta quinta-feira, 30. A vítima se desvencilhou do suspeito e acionou os policiais militares que estavam nas proximidades.

Ela relatou que aceitou o convite do homem e se juntou a ele e um amigo na Praia de Iracema. Segundo a menor de idade, em determinado momento, ao tentar deixar o local, Alan tentou forçar um beijo em sua boca, sendo repelido por ela, que em seguida saiu em busca de ajuda policial.

Por volta das 17h15, uma equipe de Ciclopatrulhamento do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizava policiamento de rotina no calçadão da Beira Mar quando a adolescente relatou ter sido vítima de importunação sexual.

O indivíduo e a vítima foram apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi feita a autuação do suspeito com base no artigo 215-A do Código Penal, de acordo com informações da assessoria da PMCE.

