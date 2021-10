Foragido da Justiça recebe PM a tiros durante operação e morre no confronto

Um homem foragido da Justiça por crime de homicídio qualificado foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 30, em Várzea do Tiro, Crateús, no Ceará. Nailton dos Santos Vieira, de 20 anos, foi abordado por militares do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi), do Comando Tático Rural (Cotar).



Segundo a Polícia Militar, Nailton atirou contra os policiais durante a abordagem. Os agentes de segurança revidaram em legítima defesa. Foi apreendido um revólver calibre 38, munições intactas e deflagradas, uma motocicleta com queixa de roubo e maconha.

Nailton dos Santos tinha um pedido de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Ipu pelo homicídio qualificado e estava escondido em Crateús. Depois que receberam informações sobre a localização do foragido, os policiais saíram para prendê-lo e foram recebidos por tiros.

De acordo com a PM, Nailton foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A companheira dele, uma adolescente de 17 anos, estava no local em posse de entorpecentes. A Delegacia Regional de Crateús ficará responsável pela investigação.

