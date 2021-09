Homem suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em Caucaia

Um suspeito de chefiar um grupo criminoso foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, no município de Caucaia, a 14 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi identificado como Victor Rocha Fernandes, de 22 anos. Ele também é suspeito de praticar homicídios na cidade, especialmente na localidade de Sítios Novos.

Segundo levantamentos da Polícia Civil, Victor comandava ações de tráfico na região. O homem também desempenhava funções estratégicas em um grupo criminoso, como a execução de pessoas e a ordenação de homicídios. Investigações identificaram a participação direta de Victor em um homicídio que ocorreu no último dia 14 de setembro, no Distrito de Tabuleiro Grande, em Caucaia. As vítimas, identificadas como dois homens de 24 e outro de 22 anos, foram atingidas por disparo de arma de fogo.

A captura desta quarta ocorreu durante ofensiva policial do CPRaio. Na ocasião, militares chegaram até a residência de parentes do suspeito, no bairro Açude. A Delegacia Metropolitana de Caucaia representou pela prisão temporária do suspeito, que já responde por homicídio. As investigações policiais continuam para averiguar o envolvimento do homem e de outros suspeitos em crimes ocorridos no município.



