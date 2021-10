Suspeito de tentativa de homicídio morre após ação da polícia

15:15 | Out. 02, 2021

De acordo com a polícia, os agentes de segurança flagraram o momento em que dois homens tentaram matar outras duas pessoas

Uma tentativa de homicídio acabou com a morte de um dos suspeitos de realizar o crime. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais militares flagraram o momento em que dois homens tentaram matar outras duas pessoas.

Segundo a PMCE, a ocorrência foi registrada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Os policiais chegaram a dar voz de prisão aos criminosos, mas a dupla reagiu, efetuando disparos de arma de fogo contra os militares.

Em tentativa de defesa, segundo a nota da PMCE, os agentes de segurança revidaram os disparos. Uma das balas acabou atingindo um dos suspeitos, que acabou falecendo no local. A vítima tinha 21 anos. O outro suspeito conseguiu fugir.



Junto ao corpo da vítima, que fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, foi apreendida uma pistola 40. O homem já respondia na Justiça por roubo e tráfico de drogas.

As outras duas pessoas, alvos da ação dos criminosos, foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. O caso foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do 10º Distrito Policial.

