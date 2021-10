Restaurante na Beira Mar volta a funcionar após interdição

09:21 | Out. 02, 2021

Localizado na avenida Beira Mar, o restaurante Illa Mare voltou a funcionar nessa sexta, 1º, após ser autuado e interditado no início da semana porque não apresentou os documentos necessários para o seu funcionamento

O restaurante Illa Mare, localizado na avenida Beira Mar, voltou a funcionar nessa sexta-feira, 1º, após ser interditado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) no início da semana. No Instagram, o estabelecimento anunciou e celebrou o retorno às atividades: “O mais belo pôr do sol de Fortaleza está de volta”.



O Illa Mare foi interditado na manhã da última segunda-feira, 27. Segundo a Agefis, o local foi autuado e interditado porque não apresentou os documentos necessários para o seu funcionamento. O POVO entrou em contato com a Agefis para entender como se deu o processo de regularização do restaurante e aguarda retorno.

Pelo artigo 877 do Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/19), é considerada infração grave o funcionamento de estabelecimento ou atividade sem alvará, licença sanitária ou qualquer outra autorização obrigatória. As penas previstas são multa simples e suspensão total das atividades.

Também é infração grave deixar de atender às notificações de órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Município. A Agefis afirma em nota que “constatou, duas vezes, o descumprimento da interdição”. A ação de segunda-feira teve o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e da Polícia Militar (PM).

O local foi inaugurado em 7 de junho e conta com dois salões, decks e lounges na faixa de praia da Beira Mar, próximo à esquina com a rua Manuel Jacaré. É um projeto da arquiteta Brenda Rolim.



