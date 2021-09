Regras sanitárias: Agefis interdita três bares no Benfica por 30 dias

Decreto contra Covid-19 não permite redução do prazo de interdição. Estabelecimentos eram reincidentes no descumprimento das medidas, conforme o órgão de fiscalização

Três estabelecimentos localizados no bairro Benfica, na Capital, foram interditados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por descumprimento de regras sanitárias contra a Covid-19. Os bares devem ficar fechados por 30 dias corridos, devido à reincidência de infrações nos locais. Ação da Agefis ocorreu entre sexta-feira, 3, e sábado, 4. Conforme a Agência, os estabelecimentos interditados foram o Paraíba Bar, o Republic Bar & Bistrô e o Turebar.

Sobre o assunto Covid-19: Ceará atinge 30% da população vacinada contra a doença

35% das UTIs adulto no Ceará estão ocupadas por pacientes com Covid-19

Fortaleza registra queda de 75% na média móvel da Covid-19 em duas semanas

LEIA TAMBÉM | Novo decreto: o que pode e o que não pode a partir desta segunda no Ceará

Na ação, os fiscais constataram infrações, como o desrespeito ao distanciamento social, o limite da capacidade do local e o uso obrigatório de máscaras. "O Decreto de combate à Covid não prevê a possibilidade de redução do prazo da interdição aplicada", acrescenta o órgão por meio de nota. Nessa sexta-feira, 10, a Agefis realizou ação de dispersão de aglomeração na Praça da Gentilândia, localizada nas proximidades dos locais interditados, no Benfica.

O proprietário do Turebar, Ture Baba Cassama, de 33 anos, relata que na última fiscalização realizada pelos agentes, por volta das 22 horas da sexta-feira, 3, havia apenas outros cinco funcionários na área interna do bar, todos com máscaras. Ele considera a interdição como "seletiva", visto que o estabelecimento cumpria também outras medidas, como o distanciamento de mesas e o uso de álcool em gel. "Tirou o negócio de uma família, não tem nada que comprove que estava aglomerando", diz.

A preocupação do dono é relacionada ao prejuízo financeiro que será causado pelo tempo de inatividade. "Perdi as carnes, as frutas, não tenho como pagar fornecedores", explica. Ele afirma que a decisão causou indignação nos clientes, que continuam oferecendo apoio. "Não tem ninguém fazendo baderna, é um bar diversificado, traz identidade. Todo mundo olha para o meu bar como um projeto social", conta.

Ture confirma que outros empreendimentos do bairro causam aglomerações semanalmente e descumprem os horários impostos, mas não são interditados pela fiscalização. "Eu fiquei indignado porque aqui no Benfica tem muita coisa lotada, mas estão fechando o meu".



O POVO tentou entrar em contato com o Republic Bar & Bistrô e o Paraíba Bar através de mensagens via Whatsapp e ligações realizadas neste sábado, 11, por volta das 19 horas, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Denúncias

A Prefeitura de Fortaleza destaca a importância do apoio da população para o cumprimento dos decretos estadual e municipal em vigor. Denúncias de irregularidades que podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS), do site http://denúncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br e do telefone 156.

Tags