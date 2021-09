Restaurante na Beira Mar é interditado por não apresentar documentos para funcionamento

Agefis esteve no local na última segunda-feira, 27, após constata por duas vezes o descumprimento da interdição. Por nota, o restaurante afirma que, assim como os clientes, foi pego de surpresa

O restaurante Illa Mare, localizado na avenida Beira Mar, foi interditado na manhã da última segunda-feira, 27, pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Segundo o órgão, o local foi autuado e interditado porque não apresentou os documentos necessários para o seu funcionamento.

Pelo artigo 877 do Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/19), é considerada infração grave o funcionamento de estabelecimento ou atividade sem alvará, licença sanitária ou qualquer outra autorização obrigatória. As penas previstas são multa simples e suspensão total das atividades.

Também é infração grave deixar de atender às notificações de órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Município. A Agefis afirma em nota que "constatou, duas vezes, o descumprimento da interdição". A ação de segunda-feira teve o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e da Polícia Militar.

Em mensagem automática no seu atendimento por Whatsapp, o Illa Mare afirma que, assim como os clientes, foi pego de surpresa. "Essa é uma situação temporária, não é definitiva. A qualquer momento, estaremos abertos novamente", garante. O local foi inaugurado em 7 de junho e conta com dois salões, decks e lounges na faixa de praia da avenida Beira Mar, próximo à esquina com a rua Manuel Jacaré.

O estabelecimento diz ainda que "todos os colaboradores estão no restaurante trabalhando normalmente". Conforme a empresa, as respostas estão sendo priorizadas para quem tem reserva imediata. "Informamos que, acima de tudo, ninguém será prejudicado", conclui.

Por telefone e mensagens, O POVO entrou em contato com o restaurante a fim de ouvir seu posicionamento sobre a situação e aguarda resposta.

O POVO também questionou a Agefis sobre quais documentos não foram apresentados pelo restaurante e em quais datas a interdição foi descumprida, bem como por quanto tempo seguirá interditado e se alguma outra sanção foi aplicada. Não houve resposta até a publicação desta matéria.

