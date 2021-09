21 estabelecimentos são autuados e três são interditados durante o fim de semana em Fortaleza

Durante o último fim de semana, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), com o apoio da Guarda Municipal, do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), intensificou as fiscalizações em Fortaleza. O objetivo é coibir aglomerações e frear possíveis aumentos do número de casos de Covid-19.

Segundo a Agefis, entre a sexta-feira, 10, e domingo, 12, o órgão realizou 165 fiscalizações. No total, 21 autuações foram realizadas, além de três interdições em estabelecimentos localizados nos bairros Antônio Bezerra, Messejana e Santo Amaro.

As operações realizadas durante o fim de semana ainda foram responsáveis por encerrar três eventos, e conseguiram apreender três paredões de som. Os equipamentos foram recolhidos nos bairros Maraponga, Jardim das Oliveiras e Jardim Castelão.

A Agefis informa que, conforme a Lei nº9.756/11, é proibido o funcionamento de paredões de som nas vias, praças, praias e demais logradouros públicos. Pessoas que descumpram a lei, além de terem o equipamento de som apreendido, também estão sujeitas a receberem uma multa a partir de R$ 1.404,00.

Somente neste mês de setembro, 13 estabelecimentos já foram flagrados e interditados por estarem descumprindo as medidas sanitárias obrigatórias contra a Covid-19. Após receberem as denúncias, que podem ser feitas pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza ou pelo número 156, os agentes constataram infrações, como o desrespeito ao distanciamento social, o limite da capacidade do local e o uso obrigatório de máscaras.

O órgão fiscalizador informa que, inicialmente, os estabelecimentos comerciais interditados são impedidos de funcionar durante sete dias. Em caso de reincidência, o número de dias de interdição aumenta, chegando a 30 dias de proibição de funcionamento.

Denúncias

Denúncias de irregularidades podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza, pelo site e por meio do telefone 156.

