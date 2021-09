Safadão e Thyane Dantas, esposa do artista, são indiciados após caso de vacinação irregular

O cantor Wesley Oliveira da Silva, conhecido como Wesley Safadão, a esposa do artista, Thyane Dantas, e outras cinco pessoas foram indiciadas em inquérito policial pelos crimes de peculato e por infração a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cujas penas somadas podem chegar a treze anos de prisão. A assessora do músico também foi denunciada por infração de medida sanitária.

Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Ceará, três servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram responsáveis pelo sucesso da vacinação do trio de pessoas beneficiadas. Outras duas pessoas, que não atuavam na administração pública, também apoiaram a imunização irregular, realizada no dia 8 de julho deste ano.

Em nota, a Polícia disse que os servidores agiram de maneira “voluntária e deliberada”, sem “ciência, autorização ou conivência” da pasta de Saúde de Fortaleza. O órgão da segurança pública ainda indica que não há elementos que possibilitem constatar que houve alguma vantagem financeira para os funcionários envolvidos, mas sim a satisfação de seus interesses pessoais.

“De acordo com os delegados que conduziram a investigação, ficou caracterizado que a vacinação das três pessoas investigadas decorreu de um prévio ajuste entre elas, uma pessoa próxima ao cantor e uma outra pessoa, que por sua vez, possuía contato com os três servidores públicos, descartando a hipótese de coincidência despropositada e/ou falha”, diz a Polícia em nota. A terceira pessoa que teria se beneficiado do esquema é Sabrina Tavares Brandão, produtora do músico.

As informações foram divulgadas na noite desta quarta-feira, 29, após a conclusão das investigações policiais, que duraram cerca de dois meses. O inquérito agora segue para apreciação do Judiciário estadual. No total, 19 pessoas foram ouvidas durante as apurações policiais, em investigação da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor).

