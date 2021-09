Wesley Safadão e assessora são ouvidos no inquérito que apura vacinação irregular

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o inquérito policial já está em fase de conclusão

O cantor Wesley Safadão e a assessora dele, Sabrina Tavares Brandão, compareceram na manhã desta quarta-feira, 15, à Delegacia de Combate à Corrupção, em Fortaleza. Os dois foram ouvidos para prestarem esclarecimentos sobre a investigação policial que apura possíveis irregularidades na vacinação do artista e sua esposa, Thyane Dantas, além da assessora.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o inquérito policial já está em fase de conclusão, mas sem data definida. Segundo a corporação, mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais.



O inquérito foi instaurado alguns dias depois da vacinação do trio no dia 8 de julho de 2021, enquanto a Capital cearense estava imunizando pessoas nascidas em 1989. Thyane nasceu em 1991 e conseguiu ser imunizada com a Janssen, de dose única, no dia em que o marido foi chamado para a vacinação. A funcionária do cantor, Sabrina Tavares, também conseguiu se vacinar na data.



Na época, os internautas também apontaram que cantor foi convocado para receber o imunizante no Centro de Eventos. No entanto, a aplicação ocorreu em um dos shoppings escalados para vacinação na Capital, um dos pontos que estavam estavam aplicando a vacina da Janssen.

Thyane e Safadão são alvo também de apurações do Ministério Público do Ceará (MPCE). Procurado ontem pelo O POVO, o MPCE informou que a investigação ainda está em fase de conclusão. "Algumas pessoas ainda devem ser ouvidas na próxima semana, quando, possivelmente, as investigações deverão ser concluídas", destacou órgão em nota encaminhada por e-mail.

Na última quarta-feira, 14, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) divulgou o resultado do processo administrativo de apuração da vacinação irregular do cantor e da influenciadora. A pasta afirma ter finalizado a investigação e identificado três profissionais da saúde envolvidos na ação.



De acordo com o Diário Oficial do Município (DOM) Nº 17.137, do dia 6 de setembro de 2021, uma servidora pública e dois terceirizados foram penalizados pela vacinação. A servidora terá um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado, enquanto os funcionários terceirizados foram devolvidos para a empresa contratante, após a rescisão do contrato com a Prefeitura.

