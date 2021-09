Durante caminhada em Fortaleza, Wagner frustra assalto

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) prendeu um suspeito de assalto na noite desse domingo, 26. Segundo a assessoria do parlamentar, ele estava realizando exercícios físicos na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, quando ouviu um pedido de socorro.

Sobre o assunto Estado tem fim de semana violento, com esquartejamento, execuções e cadáveres amarrados

No mesmo momento, Wagner teria visto o suspeito correndo em sua direção, e o imobilizou. De acordo com a assessoria, o homem estava com uma faca e realizava assaltos no Centro da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe do parlamentar chamou a polícia, que encaminhou o caso ao 34º Distrito Policial. Wagner prestou depoimento, na condição de testemunha.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada para dar mais informações sobre o caso. Quando recebida, a resposta do órgão será adicionada neste texto.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto Após fuga e colisão, homem é preso suspeito de roubo de carro no bairro Parangaba

Caminhão com biscoitos tomba e parte da carga é saqueada em Maracanaú

Baleada no rosto em assalto, mulher pediu por socorro para que salvassem filha

Homem é esquartejado e tem corpo abandonado às margens do Anel Viário

Professor é encontrado morto com sinais de asfixia

Criminosos interrompem partida de futebol na areninha e matam jogador

Tags