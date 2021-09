Homem é esquartejado e tem corpo abandonado às margens do Anel Viário

Um corpo esquartejado foi encontrado no Anel Viário de Fortaleza, às margens da BR-020, na manhã de sábado, 26.



A vítima, do sexo masculino, não possuía identificação e estava com os membros cortados. O corpo estava enrolado em sacos de náilon.

Os moradores encontraram o homem e chamaram a Polícia. Perícia Forense e Departamento de Homicídios estiveram no local. As pessoas da vizinhança não o conhecem. A Polícia acredita que o lugar foi usado apenas para abandonar a vítima.

Este é pelo menos o segundo esquartejamento no mês de setembro no Ceará. O primeiro aconteceu no dia 16 de setembro, em Caucaia. A vítima identificada apenas como Luan foi morta e teve todos os membros cortados. O crime brutal foi atribuído a facções criminosas. Cinco pessoas foram detidas.

