Caminhão com biscoitos tomba e parte da carga é saqueada em Maracanaú

Acidente ocorreu no início da manhã deste domingo no 4⁰ Anel Viário, em Maracanaú

Um caminhão de biscoitos tombou no início da manhã deste domingo, 27, no 4⁰ Anel Viário, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente ocorreu por volta das 6h30min e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE), o fluxo do trânsito no local ficou normalizado pouco tempo depois do ocorrido.

Ainda conforme a PRF-CE, “houve saque de parte da carga, mas a situação foi controlada na metade da manhã”.



