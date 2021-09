Após fuga e colisão, homem é preso suspeito de roubo de carro no bairro Parangaba

Um homem foi preso no bairro Parangaba pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa sexta-feira, 24, suspeito de ter roubado um veículo. O condutor do carro tentou fugir após perceber a aproximação policial e acabou colidindo com outros veículos. Ao ser abordado, o suspeito foi encontrado com arma e munições, além de entorpecentes. O carro foi devolvido ao seu proprietário.

A ação foi realizada por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Os profissionais receberam informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um roubo na região e foram ao local onde estaria o veículo roubado. Ao ser localizado, o homem, identificado como José Welleson Rodrigues, 23, tentou fugir e colidiu em outros automóveis.

O suspeito, então, ao ser abordado, efetuou disparos contra os policiais com seu revólver. No confronto, foi atingido e imobilizado. José Welleson já responde por tentativa de roubo e foi encaminhado a uma unidade hospitalar devido aos seus ferimentos. Ele também estava com entorpecentes.

Um procedimento foi registrado no 30º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a arma foi levada ao local. A PCCE ainda investiga a participação do suspeito em outras ações ilícitas na região.



