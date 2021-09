Vetmóvel atende no bairro Panamericano a partir desta quinta-feira, 23

O Vetmóvel vai começar a atender a partir desta quinta-feira, 23, na Praça Mauá, localizada no bairro Panamericano, em Fortaleza. Os serviços de castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica, exames de triagem para calazar e exames de hemograma serão oferecidos gratuitamente aos cães e gatos de moradores da região. O equipamento itinerante vai atender de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas.

Todos os dias serão distribuídas 40 fichas para atendimento clínico. A partir das 8 horas, serão distribuídas 20 fichas para atendimento pela manhã. Outras 20 serão entregues às 12 horas para atendimento à tarde.

A vacinação antirrábica e os testes para diagnósticos de Calazar ocorrem diariamente. O tutor do animal deverá apresentar RG, CPF e comprovante de endereço para receber atendimento. Para o serviço de castração é necessário agendamento prévio feito exclusivamente pelo telefone 156.

Para realização da esterilização para castração, os tutores que agendaram o atendimento para o turno da manhã devem chegar com os animais ao vetmóvel até as 8 horas e, para o período da tarde, até as 12 horas, com tolerância de uma hora em cada turno. Os animais devem estar banhados, sem carrapatos e em jejum hídrico e sólido.

O equipamento é gerido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa). Atuam no Vetmóvel médicos veterinários, clínicos gerais, cirurgiões e anestesista.

Criado em junho de 2018, o VetMóvel já realizou, ao todo, mais de 145 mil serviços, sendo 26.303 consultas clínicas, 23.607 vacinações antirrábicas, 17.464 castrações, 16.854 exames de triagem de calazar, 5.633 hemogramas, 3.300 implantes de microchips e mais 52.792 palestras, rodas de conversa e distribuição de material educativo. Neste ano, o equipamento já passou pelos bairros Granja Portugal, Vicente Pinzón, Mondubim, Messejana, Praia do Futuro e Vila Velha, prestando mais de 29 mil serviços em benefício aos animais.

Em cumprimento das medidas sanitárias para conter a disseminação do novo coronavírus, todos os profissionais atuantes no local usam máscaras e o VetMóvel disponibiliza álcool em gel 70% para higienização das mãos. É restrito ainda o acesso a apenas uma pessoa com animal em atendimento no consultório.

Conforme a orientação do distanciamento entre as pessoas, serão oferecidas 10 cadeiras para as pessoas em cada bloco de serviço e com o controle de um atendimento por vez. O uso da máscara é obrigatório e está proibida a presença de crianças no local.

Serviço

VetMóvel no bairro Panamericano

Período: a partir do dia 23/9 (quinta-feira)

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Local: Praça Mauá - Rua Guanabara, entre a Rua Piauí e a Travessa Paraná

