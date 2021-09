7 avenidas de Fortaleza terão velocidade máxima reduzida para 50 km/h

A Prefeitura de Fortaleza inicia nesta terça-feira, 21, o processo de readequação de velocidade máxima em sete avenidas movimentadas da Cidade. Os corredores contemplados vão ganhar nova sinalização e ter o limite reduzido de 60 km/h para 50 km/h. Motoristas terão seis meses para se adaptarem à alteração.

O processo de redução da velocidade vai ocorrer, a partir desta terça, 21, nas vias: Senador Fernandes Távora, Rogaciano Leite, Godofredo Maciel, Juscelino Kubitscheck, Dr. Theberge, Parsifal Barroso e Prof. Heribaldo Costa (veja lista com trechos no fim da matéria).

Iniciativa é parte da Semana Nacional do Trânsito, mas o projeto de readequação tem acontecido há cerca de dois meses. Segundo informações divulgadas anteriormente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a proposta do órgão é reduzir a velocidade de todas as ruas e avenidas com limite de 60 km/h e que registram altos índices de acidentes, para 50 km/h.

A medida pretende "evitar acidentes com gravidade e óbitos" que são provocados pelo excesso de velocidade. Para escolher os corredores beneficiados, são avaliados critérios como "acidentalidade viária e volume de tráfego". No total, 36 avenidas da Capital já foram contemplados com o novo limite.



Assim como nas demais vias, quem passar pelas novas avenidas contempladas não será "pego de surpresa". Isso porque, além de a AMC promover ações educativas para informar ao condutor e ao pedestre sobre a mudança, o motorista terá seis meses para se adaptar à nova realidade, sem estar sujeito a multas no período.

Confira novos trechos contemplados com a medida:

- Av. Godofredo Maciel (entre a Rua Eduardo Perdigão e Av. Pres. Costa e Silva)



- Av. Sen. Fernandes Távora (entre Av. Augusto dos Anjos e Rua Nações)



- Av. Rogaciano Leite (entre Av. Washington Soares e Av. desembargador Gonzaga)



- Av. Theberge (entre Av. Sargento Hermínio e Rua Santa Elisa)



- Rua Prof. heribaldo Costa (entre Rua Vitória e Rua Waldemar Holanda)



- Av. Juscelino Kubitscheck (entre Av. Paulino Rocha e Av. Pres. Costa e Silva)



- Av. Parsifal Barroso (entre Av. Sargento Hermínio e Av. Mister Hull)



