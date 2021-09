Dia da árvore: Prefeitura realiza doação de mudas em Fortaleza hoje, 21

Na ação, estarão disponíveis espécies de árvores de grande porte e mudas frutíferas, ornamentais e de uso culinário; doações acontecerão na Beira-Mar e no Lago Jacarey

Em celebração ao Dia da Árvore, nesta terça-feira, 21, a Prefeitura de Fortaleza promove uma ação de doação de mudas de plantas. Os pontos de entrega serão o calçadão da Beira-Mar, próximo à Praça dos Estressados, e o calçadão do Lago Jacarey, no bairro Cidade dos Funcionários, a partir das 7 horas.

Estarão disponíveis na ação espécies de árvores de grande porte que produzem flores como os ipês de várias cores, além de mudas frutíferas, medicinais, ornamentais e de uso culinário; mangueira, boldo, palmeira de salão e pimenteira.

Além dessa atividade especial, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) distribui mudas todos os domingos na Ciclofaixa de Lazer e disponibiliza diversos outros formatos para aquisição e plantio de árvores. A Secretaria ainda possui um espaço de doação permanente de mudas, que podem ser solicitadas por WhatsApp ou e-mail.

Por meio do programa Árvore na Minha Calçada, a Seuma realiza também a avaliação de espaço para plantio, a partir de demandas da sociedade. Neste ano, até o início de setembro, de acordo com a Seuma, foram doadas em Fortaleza 17.253 plantas, entre plantios e distribuição de mudas.

Cuca Ambiental

Nesta terça-feira, 21, a Rede Cuca também realizará ação em referência a data,com plantio de mudas em um dos seus equipamentos, localizado na Barra do Ceará. A atividade acontece a partir das 14 horas, após a implementação do projeto Clube da Ciência do programa Cuca Ambiental.



Serviço

Distribuição de mudas

Data: 21/09 (terça-feira)

Horário: 7h

Locais: Praça dos Estressados (Av. Beira-Mar) e calçadão do Lago Jacarey

Contatos: [email protected] e WhatsApp: (85) 98814-3849

