Centro de Línguas no Imparh abre vagas para teste de nível em cursos de 7 idiomas

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, na sexta-feira, 17, as inscrições para a seleção do teste de nível do Centro de Línguas. Ao todo, estão sendo ofertadas 606 vagas para os cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão. As inscrições vão até o dia 21 de setembro e os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza para preencher o formulário de inscrição.

O teste de nível é uma forma dos estudantes que já sabem um pouco de algum idioma ingressarem em um nível mais avançado do curso. Para participar da seleção do Centro de Línguas, além do conhecimento prévio do idioma o qual concorrerá, o candidato deve ter a idade mínima de 14 anos completos até a data do encerramento das inscrições, ter concluído o ensino médio ou estar, no mínimo, cursando o 9º ano do ensino fundamental.

O processo conta com apenas uma fase, que consiste em uma prova objetiva (25 questões), de caráter eliminatório e classificatório, sobre conhecimentos específicos da língua escolhida e os inscritos concorrem a vagas do segundo até penúltimo semestre.

Serviço



Inscrições: até o dia 21 de setembro

Taxa de inscrição: R$80,00

Aplicação da prova objetiva: prevista para o dia 2 de outubro

Matrícula dos aprovados: 11 de outubro



Para mais informações

Acesse o arquivo da portaria Nº 0062/2021

Ou ligue para a Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Telefone: 3433.2987



