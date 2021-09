Centec abre inscrições para 12 cursos gratuitos nesta segunda-feira, 13

O Governo do Ceará lançou, nesta sexta-feira, 27, o edital do processo seletivo para a segunda edição do programa Cozinhas Sociais. Serão ofertadas dez vagas para instituições que atuam no combate à fome em comunidades vulneráveis. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Mapa Cultural até o dia 7 de setembro. A solenidade virtual foi transmitida pelas redes sociais do governo estadual.

As instituições selecionadas deverão indicar um representante que participará de atividades de formação em empreendedorismo social, cozinha básica e boas práticas que acontecerão em formato híbrido (presenciais e on-line). Além de receber tutoria, acompanhamento, ajuda de custo, insumos e utensílios para fornecer alimentação nas áreas que atendem.

Podem participar as associações, organizações e coletivos da sociedade civil com atuação em áreas e segmentos em situação de vulnerabilidade social, com sede em Fortaleza. Além de ter desenvolvido, preferencialmente, trabalho social ligado à produção e distribuição de alimentação para comunidades em vulnerabilidade social durante a pandemia, as instituições devem possuir uma cozinha disponível para a produção das refeições e estrutura para distribuição dos alimentos.

Sobre o assunto ONG Beatos abre inscrições para seminário online gratuito sobre tradição oral

Com ações afirmativas, Porto Iracema abre inscrições para laboratórios

Inec oferece curso gratuito de tecnologia para jovens do bairro Vila União

A iniciativa é realizada pelo Estado, por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, instituição da Secretaria da Cultura do Estado Ceará (Secult), gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), e o Mais Nutrição, ação do Programa Mais Infância Ceará.

Requisitos para participar:

Ser maior de 18 anos;

Ter disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais;

Ser representante ou indicado por instituição que atue no combate à fome;

Ter afinidade e habilidade para a preparação de refeições;

Ter celular, tablet, computador ou equipamento com acesso à internet para as aulas na modalidade on-line, que serão realizadas por meio da plataforma Google Meet.

Serviço

Programa Cozinhas Sociais

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site de 27 de agosto a 7 de setembro de 2021, mediante preenchimento completo do formulário de inscrição por um representante da instituição.

Mais informações: (85) 3248-8091

Site: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3354/

www.gastronomiasocial.org.br



Tags