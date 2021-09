Armamento é apreendido e dupla é presa no bairro Messejana

No Ceará, 11,8% dos estudantes entre 13 e 17 anos relataram já ter deixado de ir à escola por não se sentirem seguros no trajeto da casa para a escola ou da escola para a casa. Esse é um dos resultados observados na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada nesta sexta-feira, 10. O número é maior em Fortaleza, onde 14% relataram o não comparecimento em um período de 30 dias antes da realização da pesquisa.



Os números cearenses estão um pouco acima da média observada no restante do País. Ao todo, em 2019, 11,6% dos estudantes deixaram de ir à escola por motivos de segurança. Foi no Rio de Janeiro o maior percentual observado na pesquisa de estudantes que faltaram ao menos um dia por questões de segurança: 17,6% afirmaram isso.

O IBGE ainda mostrou que esse percentual na rede pública representava o dobro do registrado na rede privada: 12,5% contra 6,1%. No Ceará, 12,5% dos estudantes de escolas públicas deixaram de ir à escola, enquanto esse número era de 7,6% na privada.

LEIA TAMBÉM | Ceará apresenta maior taxa de ausência escolar por motivo de saúde no Brasil

Além disso, 6,3% dos estudantes cearense relataram que já tiveram aulas suspensas ou interrompidas por motivo de segurança nos 12 meses anteriores à pesquisa. No Brasil, a média é de 8%.

Outras relações entre violências e ilegalismos foram registrados na PeNSE. No Ceará, 2,5% dos escolares relataram já ter se envolvido em briga com arma de fogo. Com armas brancas, esse número era de 3,7%. Em todo o País, 2,9% dos escolares já se envolveram em briga com arma de fogo e 4,8% haviam brigado com arma branca.

Com relação ao consumo de drogas ilícitas, 13% dos estudantes brasileiros disseram já ter usado em algum momento da vida, sendo que 4,3% disseram ter o feito com menos de 14 anos. Entre as drogas mencionadas, 5,3% relataram consumo recente de maconha e 0,6%, de crack. No Ceará, 10% dos estudantes confirmaram o uso de drogas ilícitas e o número sobre para 15,4% em Fortaleza. Maconha foi relatada por 3,9% dos estudantes cearenses, enquanto o crack, 0,4%.

Com relação a drogas lícitas, 53,8% dos estudantes cearenses já experimentaram bebida alcoólica, enquanto 17,6% disseram ter fumado cigarro. No País, esses números são, respectivamente, 63,3% e 22,6%.

A PeNSE entrevistou estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, universo que, conforme o IBGE, abrange 11,8 milhões de estudantes de 13 a 17 anos, dos quais 7,7 milhões tinham de 13 a 15 anos e 4,2 milhões, de 16 ou 17 anos.



A pesquisa traz ainda uma série de outros pontos sobre o comportamento dos estudantes brasileiros. São questões como estrutura escolar, intercursos sexuais, bullying, preocupações com o corpo, percepções sobre saúde mental, nutrição, higiene e prática de atividades físicas.

O estudo pode ser visto na íntegra clicando aqui.



Tags