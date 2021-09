Um saxofonista, de identidade ainda não descoberta, foi brutalmente agredido por um grupo de pessoas em situação de rua no bairro Papicu, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira, 2. O crime foi filmado por moradores de um prédio residencial onde o músico havia acabado de se apresentar. Nas imagens, a vítima aparece cercada por um grupo de pelo menos 11 pessoas enquanto é espancada com socos, chutes e pisões.



Um dos agressores utiliza até mesmo o próprio instrumento de trabalho do músico para atingi-lo na cabeça duas vezes, ao tempo em que o homem clamava por socorro. Ele ainda foi alvo de uma sequência de pisões na região das costas e levou vários socos na cabeça, pescoço e no abdômen.

O vídeo ainda registra o momento em que a vítima é arrastada por uma mulher no meio da rua com uma corda presa aos pés. “Me ajuda, senhor, me ajuda!”, disse enquanto agonizava em dores.

IMAGENS FORTES | Saxofonista é espancado e arrastado pelo chão no bairro Papicu; https://t.co/qLZlNTkmVk pic.twitter.com/cbjBnCTUiA — O POVO (@opovo) September 2, 2021

Sobre o assunto Duas pessoas são presas após confronto na José Avelino, em Fortaleza

Mulher é presa suspeita de matar o próprio companheiro em Viçosa do Ceará

Segundo relato de moradores da localidade, os agressores são usuários de drogas em situação de rua. Eles teriam encurralado o saxofonista após se incomodarem com a apresentação do músico.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que as agressões serão investigadas pela Polícia Civil a partir de inquérito instaurado pelo 15° Distrito Policial (DP). A pasta não soube dizer, no entanto, para qual unidade de saúde o músico foi levado e nem o seu quadro clínico atual.



Sobre a segurança do local onde o crime foi registrado, a Secretaria justifica que a região é permanentemente patrulhada agentes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT), do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque(CPChoque) da Capital.

Sobre o assunto Homem é preso em Cariré suspeito de torturar e obrigar a ex a ingerir veneno para formiga

PM é espancado em Fortaleza após ser confundido com um integrante de facção criminosa

Homem que estuprava candidatas à babá em Fortaleza gravava cenas do crime

Tags