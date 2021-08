Homem é suspeito de se fingir de mulher, oferecer emprego de babá e estuprar candidatas

Fortaleza e Cuiabá fecham a 18ª rodada da Série A do Brasileiro na noite de hoje, com jogo marcado para iniciar às 21h30min, no Castelão.

O Tricolor quer voltar a sentir o gosto da vitória depois de três empates consecutivos — dois no Campeonato Brasileiro e um na Copa do Brasil — e com isso colar no vice-líder Palmeiras. Em casa, o Leão segue invicto.

Já a equipe mato-grossense busca ampliar a sequência sem derrotas, que já dura quatro jogos e vem mantendo-a fora da zona de rebaixamento. O Cuiabá faturou oito dos últimos 12 pontos que disputou.

As duas equipes praticamente não têm desfalques. No Fortaleza, apenas Osvaldo deve ficar de fora, ainda tratando lesão na coxa esquerda. Quanto ao zagueiro Benevenuto, que não jogou contra o São Paulo pela Copa do Brasil, retorna ao time titular.

No Cuiabá, o técnico Jorginho também não tem baixas e conta com a volta do lateral-direito João Lucas, que esteve suspenso no duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que o Dourado venceu de forma histórica, por 2 a 0. A tendência é que ele mande Lucas Ramon para o banco de reservas.

Caso derrote o Cuiabá, o Fortaleza chega, antes do fim do primeiro turno, ao mesmo número de vitórias que conseguiu em toda a Série A do ano passado (10)

Aliás, o triunfo contra o Verdão fora de casa pode ter animado os jogadores do Cuiabá, que veem no Fortaleza uma outra pedreira. Como visitante, o Dourado tem a 10ª melhor campanha da Série A.

Cabe ao Leão, portanto, ter cuidado com as surpresas que o adversário pode aprontar. Jogando em casa, porém, Vojvoda deve colocar o time para cima. A partida pode marcar a estreia do meia Lucas Lima com a camisa tricolor. Ele chegou na sexta-feira, 27, foi regularizado e na em coletiva concedida no último sábado afirmou estar pronto para jogar, uma vez que treinava normalmente no Palmeiras.

O técnico argentino, no entanto, só deve dar oportunidade ao camisa 25 se notar que ele consegue jogar dentro da intensidade em que o Tricolor atua. Além disso, Vojvoda já mostrou que não tem pressa em promover estreias, já que segurou Edinho e Henríquez por duas semanas, com ambos regularizados e ainda não lançou Valentín Depietri a campo, que também já tem condições legais de jogar.

Em tese, Lucas Lima ocuparia a vaga do meia Matheus Vargas, que se fixou como jogador central no 3-5-2 do Fortaleza. Dificilmente, porém, o recém-chegado começará entre os titulares. Se for para promover alguma mudança no time, o argentino talvez pensa no chileno Henríquez, que deu assistência para o gol de Romarinho na partida passada e nos poucos minutos que teve em campo mostrou bastante potencial.

Caso derrote o Cuiabá, o Fortaleza chega, antes do fim do primeiro turno, ao mesmo número de vitórias que conseguiu em toda a Série A do ano passado (10), além de empatar com o Palmeiras em 35 pontos, mas não poderá ultrapassar por ter uma vitória a menos.

