Duas pessoas são presas após confronto na José Avelino, em Fortaleza

Duas pessoas foram presas em Fortaleza após o confronto envolvendo agentes da Guarda Municipal e feirantes da região da José Avelino na madrugada desta quarta, 18. A informação foi confirmada pelo coronel Holanda, titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) em entrevista à Rádio O POVO CBN.

De acordo com o coronel, os presos foram identificados e detidos pelas as agressões aos agentes da Guarda e também por destruição do patrimônio público. Ambos foram encaminhados para o 34° Distrito Policial, no Centro.

Um novo confronto entre os feiras e a Guarda Municipal aconteceu na madrugada e, segundo relatos dos feirantes, eles teriam sido surpreendidos com tiros de borracha. Um dos disparos teria atingido um homem, que foi encaminhado ao Instituto José Frota (IJF), no Centro. Segundo os feirantes, o homem veio a óbito.



De acordo com o coronel Holanda, a Guarda tentou o diálogo com os comerciantes, dando tempo para que os feirantes desocupassem a região. Houve disparos de bala de borracha contra os ambulantes, que revidaram com pedras e barras de ferro.

