Homem apontado como chefe de grupo criminoso da Comunidade Rosalina é preso

O suspeito se encontrava na lista do Programa Estadual de Recompensa

Um homem de 38 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa atuante no Ceará, foi preso na Comunidade Rosalina, no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Daniel Oliveira da Silva, 38, conhecido como Daniel Trator, figurava no Programa Estadual de Recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Daniel Trator estava com quatro mandados de prisão em aberto por integrar organização criminosa, além de atuar no narcotráfico e ser mandante de homicídios em Fortaleza.

De acordo com a POlícia, mais detalhes da ação policial serão divulgados na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro, em coletiva de imprensa na sede da SSPDS, no bairro São Gerardo.



