Dois homens são presos suspeitos de roubo de Hilux no Vila Manoel Sátiro

Dois homens foram presos em flagrante, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 30, por estarem em um veículo Hilux roubado. Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, munições, um bloqueador de sinal rastreador de veículo e as chaves de outros três carros.

Jeová Gadelha Pires Neto, 27, sem antecedentes, e Francisco Adízio de Oliveira Lopes, 25, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, desacato, crimes de trânsito e corrupção de menores, foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A Hilux recuperada pela Polícia Militar foi restituída ao proprietário. O caso é investigado pela Delegacia de roubos e Furtos de Veículos e Cargas, no bairro Maraponga.

Uma composição do 6º Batalhão Policial Militar (6º BPM) patrulhava pela região quando foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para atender a uma ocorrência de roubo de uma caminhonete do tipo Toyota Hilux, de cor vermelha.

Ao se deslocarem ao local indicado, avistaram imediatamente o veículo com dois suspeitos, que tentaram empreender fuga. Em uma ofensiva tática, os policiais militares abordaram a caminhonete. Um dos ocupantes fugiu, mas logo foi capturado.

Com o condutor, que foi abordado ainda no interior do veículo roubado, os PMs apreenderam uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38, 13 munições, uma faca com coldre, dois celulares, além de um bloqueador de sinal rastreador de veículo, chaves de outros dois carros (Fiat e Nissan) e de uma motocicleta.

