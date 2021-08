Suspeitos de integrar de grupo criminoso são presos no Ancuri e Jangurussu

Quatro homens suspeitos de integrar grupo criminoso foram presos nesta sexta-feira, 27, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). As capturas ocorreram nos bairros Ancuri e Jangurussu, em Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), a ação teve como objetivo reduzir os índices de homicídios nas regiões.

Jangurussu

O primeiro suspeito capturado foi Raphael Alves Lima, de 33 anos. A prisão aconteceu no bairro Jangurussu, onde Raphael é apontado como responsável pelo tráfico na região. O suspeito já responde por porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico. Além de Raphael, outros dois indivíduos armados, José Wilker dos Santos, de 31 anos, e Pedro Igor Pereira do Carmo, de 23, também foram capturados. Ambos já tinham passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu três revólveres, 31 munições calibre 38, nove munições 380, embalagens para o tráfico de drogas, uma motocicleta, dois celulares, maconha, crack e cocaína - já fracionados e prontos para comercialização -, além de uma quantia em dinheiro. Raphael, José Wilker e Pedro foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Sobre o assunto Mulher é presa com mais de 8kg de cocaína tentando embarcar para Crateús; veja vídeo

Homem que anunciava vagas de babá para cometer estupro tinha cerca de 133 mulheres enumeradas; 10 vítimas já foram localizadas

Ancuri

A outra prisão, no bairro Ancuri, corresponde à captura de Rafael Paulo do Nascimento, de 30 anos. Com ele foram encontradas munições calibre 32, 18 munições calibre 38, duas lâminas de barbear, uma balaclava, cinco pinos para embalar cocaína, uma balança de precisão, além de outros materiais para o tráfico. Rafael Paulo foi autuado por posse irregular de arma de fogo.

Tags