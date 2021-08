Homem que anunciava vagas de babá para cometer estupro tinha cerca de 133 mulheres enumeradas; 10 vítimas já foram localizadas

ATENÇÃO: este texto pode ser sensível para vítimas de estupro

Pelo menos 10 mulheres foram vítimas de estupros praticados por Paulo Henrique Santos Monteiro, de 34 anos, preso na sexta-feira, 27. O suspeito publicava anúncios em diversas redes sociais e atraia as vítimas, algumas menores de idade, com a promessa de vaga de emprego como babá em Fortaleza. Para dar veracidade ao golpe, ele fingia ser uma mulher e afirmava pagar um salário acima da média do mercado, cerca de R$ 1.800.

O número, entretanto, pode ser ainda maior, como explica Ana Claudia Nery, titular da Delegacia da Mulher (DDM). Segundo ela, o suspeito enumerava as vítimas com números e a sigla “AS”. No telefone do suspeito, foram encontradas pelo menos 133 mulheres, identificadas dessa forma, em contato com o homem. Dessas, 10 já foram localizadas como vítimas pela Polícia, das quais duas compareceram à delegacia para prestar depoimento. Segundo a titular, é um momento delicado pelo tipo de crime e pela vulnerabilidade das vítimas diante da vergonha e do medo.

"Essa investigação é muito importante porque ela serve como um alerta. Uma pessoa com um ardil se valendo da condição de mulheres em condições de vulnerabilidade financeira, pessoas que estão atrás de um emprego", ressaltou Arlete Silveira, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis.

Anúncio de emprego

A prisão do homem é decorrente da denúncia de uma vítima feita há cerca de um ano, tempo em que o homem começou a ser investigado pela Polícia. Em depoimento, entretanto, Paulo afirmou que só cometia os crimes há aproximadamente seis meses. De acordo com a Polícia, o homem utilizava o nome de uma mulher nas redes sociais em diversos anúncios para oferecer emprego de babá e conversava com as candidatas para ganhar confiança. No diálogo, ele se passava por uma mãe de uma criança autista que precisava, por questões emocionais, lactar nos seios das babás, pois a mãe estaria tendo que trabalhar.

Assim, ele solicitava que as vítimas enviassem fotos íntimas para avaliar a possibilidade do emprego. O suspeito também afirmava pagar um valor acima da média do mercado, cerca de R$ 1.800, justamente por conta da condição da suposta criança. “Ele se aproveitava da vulnerabilidade financeira dessas vítimas que estavam precisando demais de um emprego. [...] Estamos tratando sem dúvida de um psicopata, ele conseguia fazer com que as vítimas, muitas vezes, cedessem”, explicou a titular da DDM.

O suspeito também marcava um encontro com as vítimas. Ele informava que o "esposo" da suposta contratante ia buscá-las e levá-las para a residência onde trabalhariam. No caminho, ele levava as vítimas para um terreno baldio na região do Jacarecanga para cometer o estupro.

Prisão

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) efetuou a prisão do homem na sexta-feira, 27, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os policiais encontraram uma câmera fotográfica e quatro celulares contendo conteúdo pornográfico do suspeito com as vítimas. Nos aparelhos telefônicos apreendidos com o homem, foram encontrados dezenas de vídeos que comprovam a prática criminosa, além das conversas com as vítimas.

Diante de todo o material encontrado, ele foi preso em flagrante pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual, conforme artigo 216 B do Código Penal. O homem foi enquadrado também pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No fiM de semana, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A Polícia Civil mantém as investigações no sentido de localizar mais vítimas do suspeito. A Delegada Ana Claudia Nery espera que mais vítimas possam comparecer na unidade policial para prestar depoimento contra o suspeito. “Quanto mais vítimas aparecerem, por mais crimes ele irá responder. Cada pessoa que aparece, é uma vítima a mais e, consequentemente, um crime que ele responde”, ressaltou ela.

Serviço

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza

Endereço: Rua Tabuleiro do Norte, S/N, Couto Fernandes (Casa da Mulher Brasileira)

Telefone: (85) 3108.2950



Com informações da repórter Angélica Feitosa

