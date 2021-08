Feirante da José Avelino é sepultado em Caucaia com homenagem de familiares e amigos

Na manhã desta quinta-feira, 19, o Fortaleza realizou o último treino em solo cearense, no Centro de Excelência Alcides Santos, antes da viagem para o Sul do país, onde enfrentará o Juventude-RS, no próximo sábado, 21, às 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o elenco tricolor realizou a última atividade no Pici e embarca no período da tarde. A delegação seguirá primeiro para Porto Alegre, onde realizará treino na próxima sexta-feira, 20. Depois de encerrar os preparativos, deixará a capital gaúcha rumo a Caxias.

O Leão não poderá contar com o ala direito Yago Pikachu, que recebeu terceiro cartão amarelo no empate com o Santos-SP, no último domingo, 15, e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, o volante Felipe volta a ficar à disposição após ser desfalque pela expulsão no triunfo sobre o Palmeiras-SP.

Sem Pikachu, o treinador argentino avalia as opções para escalar na posição. O lateral-direito Daniel Guedes e o atacante Edinho, que reestreou diante do Peixe, disputam a vaga. Felipe deve assumir a vaga de Matheus Jussa e reaparecer entre os titulares, a exemplo do atacante David.

O Fortaleza ocupa a terceira posição da Série A, com 31 pontos. O Juventude-RS, por sua vez, é 0 12º colocado, com 19 pontos. No início desta semana, os clubes selaram negociação de empréstimo do zagueiro colombiano Juan Quintero até o final do ano.

Tags