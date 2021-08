Fortaleza fechou o mês de julho como um dos três destinos mais demandados por turistas que compraram pacotes de viagens para o mês. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) com os filiados, a capital cearense, junto de Salvador-BA e Gramado-RS, foram os grandes destaques nas compras do mês.

Os dados do boletim mensal ainda mostram que o principal público viajante nestas férias era composto por famílias de adultos em primeiro, seguido de famílias com crianças. A duração da viagem era de cinco a nove dias, em média.

Ao questionar a percepção dos operadores de turismo sobre o que tem levado as pessoas a comprar pacotes de viagens atualmente, eles destacam a abertura do destino, informações atualizadas sobre a condição do destino, flexibilidade na forma de pagamento e flexibilidade na remarcação como os principais pontos. Esses motivos aparecem até antes do nível de controle da pandemia e das medidas de segurança na viagem.

Fazendo o recorte somente para os passageiros que viajaram nas férias de julho, a Braztoa destaca a concentração em destinos no litoral, seja no Nordeste ou no Caribe. No caso dos destinos nacionais, também se notabilizou o crescimento de pacotes envolvendo também o aluguel de veículos.

"Além da falta da malha aérea, em que temos como consequência o preço alto, as famílias fazem as contas e preferem o carro que cabe melhor no orçamento. Resorts e Sol e Praia são atrações que são o forte do Brasil e ainda temos destinos no Caribe abertos para os brasileiros. Reflete exatamente o que temos do que pode ou está aberto", destaca o vice-presidente da Braztoa, Frederico Levy.

De acordo com os dados, 88% das vendas de pacotes para o mês estavam relacionados ao mercado nacional, apesar do crescimento da demanda por pacotes internacionais na medida em que novos destinos vão sendo liberados para brasileiros, como é o caso da Europa. De acordo com a Braztoa, 42 países estão com restrições leves para receber brasileiros - seja totalmente abertos ou liberação mediante teste negativo no embarque.

No que se refere ao turismo internacional, que envolve pacote de maiores valores, o vice-presidente da Braztoa, destaca que os destinos mais procurados em julho seguiram sendo os alternativos, como as Ilhas Maldivas, na Ásia, assim como Cancun e Punta Cana, no México, além de Dubai, nos Emirados Árabes. Mas, aparecendo como destinos emergentes, com alta na procura em julho, destinos na França, Itália e Suíça.

O que se observa é que aumentou a procura por destinos internacionais que ainda não estão devidamente liberados para turistas brasileiros, mas que já tem previsão, como Itália e Canadá, além de outros destinos, em que os clientes tem procurado comprar com antecedência e encontrar melhores condições. "Em função da pandemia, estávamos com foco no que estava aberto, mas em julho tivemos a alta da demanda para França, Itália (ainda está fechado, mas há o caso de brasileiros com dupla nacionalidade) e Suíça para pacotes para os próximos meses", explica Levy.

