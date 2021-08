Sustentabilidade e meio ambiente sÃ£o temas de webinar gratuito; veja como participar

Evento "Diálogos Ambientais" está em sua segunda edição e será transmitido no Youtube. Inscrições podem ser feitas no Sympla

Ambientalistas, ativistas e gestores públicos vão protagonizar um debate sobre sustentabilidade e meio ambiente durante um evento online que vai ocorrer de forma gratuita, desta terça-feira, 17, até quinta-feira, 19. Promovido pela Maestria Comunicação e Eventos, o webinar "Diálogos Ambientais" será transmitido em um canal no Youtube e vai contar com a fala de nomes como Sônia Guajajara, liderança indígena brasileira. Transmissões serão sempre das 15 às 17 horas.

O evento está em sua segunda edição e conta o patrocínio do Governo do Ceará, trazendo o tema "Semeando Sustentabilidade: construindo pontes para o presente e futuro". Segundo organizadores, o principal objetivo da iniciativa é "ampliar e popularizar as discussões que envolvem o meio ambiente", estimulando o diálogo acerca dessas questões, compartilhando experiências e informações, entre outros.

Ao todo, 12 pessoas foram convidadas para fomentar os debates. Entre elas, o destaque é Sônia Guajajara, a liderança indígena que luta pelos direitos das populações originárias, ocupando cargos importantes em movimentos. Ela vai participar de um painel nesta terça, 17, ao lado de nomes como a primeira mulher cacique no Brasil, a cearense Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena.



O evento é aberto ao público, bastando apenas que o interessado realize uma inscrição para participar do momento (veja instrução abaixo) e tenha interesse nas causas ambientais. Entre os demais convidados estão biólogos, fundadores de iniciativas ambientas e professores de instituições de ensino cearense.

Serviço



Diálogos Ambientais - Semeando Sustentabilidade: construindo pontes

para o presente e futuro.



Quando: Terça-feira, 17, quarta-feira, 18 e quinta-feira, 19, das 15h às 17h



Inscrições: https://www.sympla.com.br/dialogos-ambientais-2021__1300001



Evento online: https://bit.ly/2U1DFbn



Mais informações: https://www.instagram.com/maestriaeventos/

Gratuito

