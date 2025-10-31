Waldonys é o último entrevistado do projeto Grandes Nomes 2025"Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025" conclui edição em entrevista com o sanfoneiro, cantor e compositor Waldonys
Um dos principais representantes do forró tradicional no Ceará, Waldonys é o convidado desta sexta-feira (31/10) no último programa do projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025". Além de sanfoneiro, cantor e compositor, ele é piloto civil acrobático e paraquedista.
Nascido em Fortaleza, ele iniciou sua carreira musical ainda criança, incentivado pelo pai, Eurides, e logo se destacou como um prodígio da sanfona. Aos 14 anos, já tocava ao lado de Dominguinhos e do Rei Luiz Gonzaga, mestre e grande referência.
Com mais de 30 anos de carreira, Waldonys é conhecido por seu estilo virtuoso, que mistura forró tradicional, xote, baião e arranjos atuais.
Na conversa, ele traz memórias de sua formação musical e a grande influência de seu pai. Ele compartilha sobre sua jornada como piloto acrobático, traçando um paralelo entre a disciplina da aviação e a vida.
Projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas"
O projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.
Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, nesta semana, o programa já recebeu Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC); Padre Francileudo, diretor geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF); e Ana Lúcia Bastos, presidente da Cerbras.
Serviço
Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025
Quando: de 27 a 31 de outubro
Onde: às 11h no YouTube e Facebook do O POVO; às 16h na rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO) e no Facebook da rádio O POVO CBN, com retransmissão no Canal FDR (48.1) na TV, a partir do dia 10/11, sempre às 15h.
Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes
