TCE, Comsefaz e FNDE firmam parceria de educação fiscal no Brasil

Protocolo de intenções à implementação de nova matéria eletiva é assinado / Crédito: TCE Ceará/Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) firmaram uma parceria para promover a educação fiscal no Brasil. Flávio César Mendes, presidente do Comsefaz, regulamentou o protocolo de ações conjuntas relativas à implementação de nova matéria eletiva nas escolas de educação básica do País.

O acordo inicial foi assinado no último dia 24 de fevereiro, pelo presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Rholden Queiroz e a formalização ocorreu na manhã da terça-feira passada, 25, com a presença da presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.