Presidente da Cerbras é eleita personalidade do ano pela Acomac

Ana Lucia Mota, presidente da Cerbras é a primeira mulher a receber o Prêmio da Associação de Comerciantes de Material de Construção do Ceará (Acomac), sendo eleita a personalidade do ano em 2021. Considerado o "Oscar" do setor da construção civil, o prêmio está na 6ª edição e ocorre no dia 14 de dezembro próximo, no Teatro RioMar Fortaleza.



“É uma grande honra poder receber o título e fazer parte da lista dos homenageados. Até então, apenas homens haviam sido citados e poder representar as mulheres na categoria é essencial. Agradeço de coração pelo reconhecimento”, destaca a presidente, por meio de nota.

Além da premiação da Acomac, Ana Lúcia já recebeu o prêmio de ceramista do ano, pela revista Mundo Cerâmico e foi homenageada na 5ª edição do Prêmio Riomar Mulher.

Ana Lúcia assumiu a presidência da Cerbras, fundada pelo marido em 1994, e liderou o processo de transformação da empresa familiar em uma das maiores produtoras de cerâmicas e porcelanatos do Brasil e maior do nordeste.

Atualmente a Cerbras possui certificações internacionais voltadas ao sistema de gestão e produtos, empresa referência no mercado de cerâmicas e porcelanatos entre as 10 maiores do país.

A empresa segue em expansão com o andamento da nova linha, que vai ampliar a produção em 20%, passando de 3,2 milhões de metros quadrados, para 3,9 milhões, ampliando ainda o mix de revestimentos em cerâmica e porcelanato, incluindo grandes formatos (120x120m, 120x60m, 90x90m, 22,5x120m e 15x120m). O investimento na compra dos equipamentos foi de R$ 170 milhões e vai gerar cerca de 150 novos empregos.

