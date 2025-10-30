Ana Lúcia Bastos é a quarta entrevistada do projeto Grandes Nomes 2025

Ana Lúcia Bastos é a quarta entrevistada do projeto Grandes Nomes 2025A empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda é a quarta entrevistada do "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025"
Ao lado dos filhos, Ana Lúcia Bastos, presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda, tirou a empresa de uma grave dificuldade econômica para posicioná-la como uma das principais indústrias de cerâmica do País. A trajetória à frente da empresa é um dos temas abordados pela empresária, a convidada desta quinta-feira (30/10) do projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025". A entrevista vai ao ar às 11h.
Na conversa, Ana Lúcia também fala sobre a relação com os filhos, os desafios de ser uma liderança feminina no país e as boas práticas que levaram a empresa a conquistar o Selo ESG-FIEC. Graduada em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ana Lúcia trabalhou no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e na Teleceará. Posteriormente, saiu da empresa de telecomunicações para trabalhar com o marido, José Tarcísio Mota Sá, em uma loja de material de construção e, mais tarde, na fábrica.
Ana Lúcia entrou na indústria de cerâmica, em 1993, com a instalação da então Cerâmica Topazzio em Maracanaú. Após o falecimento do esposo, em 1994, ela assumiu a fábrica de cerâmica que depois passou a ser denominada de Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda.
A entrevistada desta quinta-feira foi presidente da Associação das Empresas dos Distritos Industriais do Estado do Ceará (AEDI) de 2007 a 2009. Ela participa e contribui ativamente nos Conselhos de Relações Internacionais (Corin) e de Economia, Finanças e Tributos (Cofin) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).
Em 2011, começou a participar do comitê da Associação Nacional dos Fabricantes de Pisos e Revestimentos Cerâmicos (Anfacer), encarregada de elaborar um estudo visando diminuir os custos de energia. Em 2013, a empresária assumiu vaga no Conselho Fiscal da Anfacer e no Conselho dos Leitores do O POVO. No mesmo ano, foi homenageada com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec e CNI em celebração ao Dia da Indústria. Em 2024, Ana Lúcia foi agraciada com a medalha da Abolição.
Projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas"
O projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.
Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, nesta semana, o programa já recebeu Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC); e Padre Francileudo, diretor geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF). O último entrevistado será o sanfoneiro, cantor e compositor Waldonys.
Próximos entrevistados
- 31/10 - Waldonys, sanfoneiro, cantor e compositor.
Serviço
Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025
Quando: de 27 a 31 de outubro
Onde: às 11h no YouTube e Facebook do O POVO; às 16h na rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO) e no Facebook da rádio O POVO CBN, com retransmissão no Canal FDR (48.1) na TV, a partir do dia 10/11, sempre às 15h.
Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes