Ana Lúcia Bastos é a quarta entrevistada do projeto Grandes Nomes 2025

Ana Lúcia Bastos, presidente da Cerbrás / Crédito: Divulgação

Ao lado dos filhos, Ana Lúcia Bastos, presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda, tirou a empresa de uma grave dificuldade econômica para posicioná-la como uma das principais indústrias de cerâmica do País. A trajetória à frente da empresa é um dos temas abordados pela empresária, a convidada desta quinta-feira (30/10) do projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025". A entrevista vai ao ar às 11h. Na conversa, Ana Lúcia também fala sobre a relação com os filhos, os desafios de ser uma liderança feminina no país e as boas práticas que levaram a empresa a conquistar o Selo ESG-FIEC. Graduada em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ana Lúcia trabalhou no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e na Teleceará. Posteriormente, saiu da empresa de telecomunicações para trabalhar com o marido, José Tarcísio Mota Sá, em uma loja de material de construção e, mais tarde, na fábrica.

Ana Lúcia entrou na indústria de cerâmica, em 1993, com a instalação da então Cerâmica Topazzio em Maracanaú. Após o falecimento do esposo, em 1994, ela assumiu a fábrica de cerâmica que depois passou a ser denominada de Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda. A entrevistada desta quinta-feira foi presidente da Associação das Empresas dos Distritos Industriais do Estado do Ceará (AEDI) de 2007 a 2009. Ela participa e contribui ativamente nos Conselhos de Relações Internacionais (Corin) e de Economia, Finanças e Tributos (Cofin) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Em 2011, começou a participar do comitê da Associação Nacional dos Fabricantes de Pisos e Revestimentos Cerâmicos (Anfacer), encarregada de elaborar um estudo visando diminuir os custos de energia. Em 2013, a empresária assumiu vaga no Conselho Fiscal da Anfacer e no Conselho dos Leitores do O POVO. No mesmo ano, foi homenageada com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec e CNI em celebração ao Dia da Indústria. Em 2024, Ana Lúcia foi agraciada com a medalha da Abolição. Projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" O projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.