5ª edição do Aquavelas atrai público e entra para a tradição fortalezense

Mesmo sob um céu nublado, o desfile de jangadas atraiu o maior público desde 2020, ano de início do projeto. Confira fotos da chegada das embarcações na Barra do Ceará

A Enseada do Mucuripe amanheceu mais colorida no último domingo, 23. O local recebeu a 5ª edição do Aquavelas, exposição flutuante de jangadas promovida pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará. Este ano, o evento apresentou 65 embarcações com velas pintadas por artistas cearenses, sendo 14 inéditas e as demais de edições anteriores. As jangadas seguiram desfilando pelo mar até o Vila do Mar, na Barra do Ceará, enfeitando a orla de Fortaleza e encantando quem avistava as obras de arte flutuantes.

O evento cresce anualmente. Para 2025, o objetivo é adicionar mais 15 velas pintadas ao grupo de jangadas. A iniciativa integra a programação do Povos do Mar, evento que reúne mais de 200 comunidades tradicionais praianas do Estado para celebrar os saberes e os fazeres dessa cultura. O objetivo é celebrar a cultura jangadeira e levar atenção para o ofício, fortalecendo a identidade cearense.

Enquanto as jangadas esperavam para partir, as telas gigantes compostas por velas de até oito metros atraíram a atenção de dezenas de pessoas. O público aproveitou para tirar fotos, fazer vídeos e se encantar com o espetáculo visual.