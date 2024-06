Jangadas viram telas artísticas e colorem a orla de Fortaleza em exposição gratuita

O Aquavelas, o maior desfile de jangadas com velas pintadas, acontece neste domingo (23). Este ano, as telas expostas contam com a produção de 14 artistas plásticos cearenses. O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará, e integra a programação do Povos do Mar, que acontece de 21 a 25 de junho. A exposição das jangadas ocorre a partir das 8h, saindo da Enseada do Mucuripe, próximo ao Mercado dos Peixes.

Nesta edição do Aquavelas, 60 jangadas com velas pintadas estarão levando arte para o mar fortalezense. Quem explica é a diretora de programação social do Sesc Ceará, Sabrina Veras. “Tivemos a ideia de levar para o mar não só as velas pintadas neste ano, mas também as artes das edições anteriores”, explica. “Será um espetáculo para todos que estiverem no Mucuripe, pela orla de Fortaleza e também no ponto de chegada, na Barra do Ceará”, aponta.

Para o consultor de programação social do Sesc, Paulo Leitão, a vivência do jangadeiro é repleta de cultura e arte. Assim, a iniciativa seria uma oportunidade de retratar, artisticamente, essa herança. "O Aquavelas é uma exposição que trabalha identidades visuais e reforça a existência dessas comunidades, que muitas vezes são invisibilizadas”, defende.