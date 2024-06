A essência da arte: as narrativas dos artistas que participam do Aquavelas neste domingo, 23

Andréa Dall’Ollio participa do Aquavelas desde 2020, ano de início do projeto. Usando o têxtil como matéria prima, a artista visual fala sobre como as tramas de tecido e suas conexões se assemelham à poética da vida real, já que a arte também conecta pessoas.

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará, convidou 14 artistas para transformarem velas de jangadas em telas artísticas na exposição flutuante do Aquavelas. Este ano, 65 embarcações decoradas partem da Enseada do Mucuripe, próximo ao Mercado dos Peixes, e seguem até a Vila do Mar, na Barra do Ceará, formando um espetáculo visual exuberante por toda a orla fortalezense. O evento ocorre neste domingo, 23, a partir das 8h.

“As velas têm aproximadamente 8 metros, então é uma arte em grande escala e em movimento. É uma valorização da nossa cultura. O Aquavelas ganha uma repercussão que extrapola o nosso território, leva o nome do Ceará e as jangadas são o símbolo do nosso Estado”, aponta.

Para o artista urbano Almeida Luz, o projeto também foi uma oportunidade de se aproximar e trocar saberes com as comunidades litorâneas. “Quando eu comecei a pintar as velas, eu tive muito contato com os jangadeiros. Eles passavam como era a experiência deles, então isso me possibilitou entender não só o próprio jangadeiro, mas também a pessoa que faz artesanato, que é tão artista quanto eu”, relata.

Especializado em arte de rua de Fortaleza e de todo o Brasil, Almeida participa do Aquavelas desde 2021. Para o seu quarto ano de projeto, o artista escolheu representar a figura do farol, traçando a relação entre o papel do monumento para a navegação e a simbologia de mostrar uma direção a seguir.

“Quando eu recebi o convite através do Sesc para pintar as velas foi uma grande satisfação, porque estar com outros artistas, observar o processo criativo de cada um e conversar sobre a escolha dos desenhos fortalece muito para que a gente desenvolva bons projetos”, garante.

Vela pintada por Almeida Luz no Aquavelas de 2023 Crédito: Acervo pessoal

Aquavelas vai virar livro

A convite do Sesc Ceará, as artistas Andréa Dall’Ollio e Veridiana Brasileiro estão escrevendo um livro sobre o Aquavelas, catalogando e traduzindo as produções criativas de todos os artistas que participaram das cinco edições. Andréa conta que a obra vai falar sobre a relação entre a cultura da jangada e as artes visuais, valorizando os processos criativos e seus integrantes. O lançamento está previsto para este ano.