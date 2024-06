Conheça o Aquavelas, exposição flutuante que embeleza a orla de Fortaleza desde 2020

Uma exposição gratuita e itinerante ao longo da orla de Fortaleza. Essa é a proposta do Aquavelas, o desfile anual de jangadas com velas pintadas promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Ceará. A edição deste ano ocorre neste domingo, 23, a partir das 8h. O cortejo de jangadas sai da enseada do Mucuripe, próximo ao Mercado dos Peixes, e segue embelezando o litoral até a Vila do Mar, na Barra do Ceará, promovendo um espetáculo visual único.

O projeto compõe a programação do Povos do Mar, evento que reúne mais de 200 comunidades tradicionais praianas do Estado para celebrar os saberes e os fazeres dessa cultura. Iniciado em 2020, o Aquavelas surgiu como uma alternativa a essa celebração durante o período da pandemia, mantendo o distanciamento social e a homenagem às comunidades litorâneas.

Nesta 5ª edição do Aquavelas e 14ª do Povos do Mar, 14 artistas participam criando peças inéditas para a exposição. No domingo, as novas velas pintadas se juntam às de edições anteriores, formando um grupo de cerca de 60 jangadas que adicionam ainda mais cores ao azul e verde do mar fortalezense. Os jangadeiros vêm de diferentes localidades, como Pirambu, Goiabeiras, Iparana, Pacheco, Mucuripe, Serviluz e Caça e Pesca.