Ávila, do Fortaleza, admite desejo de retornar ao Rosario Central, mas clube nega contato

O zagueiro Gastón Ávila, emprestado pelo Ajax ao Fortaleza até o término da temporada, admitiu o desejo de retornar ao seu clube formador, o Rosario Central – onde tem sido especulado na imprensa argentina –, mas negou que tenha conversas em andamento com equipes da Argentina. A entrevista do atleta foi ao canal de torcedores Mundo Central, no YouTube, neste sábado, 7.

À reportagem do Esportes O POVO, a diretoria do clube negou qualquer contato recente com o atleta, que atuou pelo time entre 2021 e 2022 profissionalmente e, antes disso, atuou nas categorias de base até 2018. Na entrevista, revelou o desejo de jogar com seu irmão Chimy Ávila, atacante do Real Betis, e que teve sua melhor fase emocional La Academia.