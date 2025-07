Reforço do Fortaleza, Adam Bareiro assina contrato e conhece o clube: "É um orgulho estar aqui"

Novo reforço do Fortaleza, o atacante Adam Bareiro conheceu a sede do clube, no Pici, nessa terça-feira, 9. No CT Tricolor, Bareiro assinou contrato com o Leão e, logo após, realizou avaliações físicas e médicas. Em seguida, o atacante conheceu as instalações do Leão e já fez as primeiras atividades com o restante do elenco.

“Já pude falar com alguns companheiros, a verdade é que me receberam da melhor maneira. Percebi que há uma família aqui dentro e cheguei para ajudar, dar o meu melhor”, contou o jogador.