Fortaleza acerta a venda de Bernardo Schappo para Estrela Amadora-POR por R$ 1,2 milhão

O defensor, que havia sido emprestado ao Vila Nova-GO no início desta temporada, disputou 29 partidas e marcou quatro gols

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 9, a venda do zagueiro Bernardo Schappo ao Clube de Futebol Estrela da Amadora, de Portugal. Pela negociação, o clube do Pici irá receber 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão de reais, na cotação atual) pela venda de 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos.

O defensor, que havia sido emprestado ao Vila Nova-GO no início desta temporada, disputou 29 partidas e marcou quatro gols entre Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Goiano, onde foi campeão estadual.