Zagueiro João Lucas, do Fortaleza, é convocado para a seleção brasileira sub-17

Zagueiro João Lucas, atleta do sub-17 do Fortaleza, atuando pelo Tricolor / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O zagueiro João Lucas, atleta da categoria sub-17 do Fortaleza, foi convocado para a seleção brasileira sub-17. A divulgação da lista oficial ocorreu na noite desta terça-feira, 8, e o defensor do Tricolor é o único atleta de uma equipe nordestina entre os 26 selecionados. Natural de Maranguape(CE), o jogador está no Leão do Pici desde 2020, quando iniciou na categoria sub-13 da equipe aos 11 anos. O atleta iniciou sua trajetória no futsal, mas começou posteriormente a atuar no futebol e campo.