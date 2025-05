"Ansioso para chegar logo", diz Matheus Pereira, novo reforço do Fortaleza

O atleta vem do Eibar, da Espanha, sem custos e é a primeira peça da reformulação planejada para o segundo semestre do Tricolor

O jogador destaca também a grandeza do Fortaleza no futebol regional e menciona o desejo de conhecer a torcida leonina.

O meio-campista Matheus Pereira foi anunciado pelo Fortaleza na noite dessa terça-feira, 27 . Além do anúncio, foi divulgado nas redes sociais do clube um vídeo do atleta falando sobre a vinda para o Tricolor e a expectativa para entrar em campo.

Matheus Pereira, que tem passagens pelas categorias de Base da Juventus e pela equipe B do Barcelona, assinou até o fim de 2027, com opção de renovação para mais um ano. O atleta atuou pelo Eibar na temporada 2024/2025, realizando 32 partidas na segunda divisão do Campeonato Espanhol, com quatro gols marcados e distribuindo 14 assistências.

"É uma honra muito grande defender as cores do maior do Nordeste pelas próximas temporadas, muito feliz, motivado e ansioso para chegar logo no Brasil e conhecer meus companheiros, vestir a camisa e principalmente, conhecer vocês, torcedores. Espero contar com o apoio de todos vocês e corresponder dentro de campo. Juntos levaremos o Fortaleza para onde ele merece estar", afirmou o meio-campista.

Matheus Pereira se despediu do Eibar no domingo, 25

Reforço do Fortaleza a partir do meio do ano, o meio-campista Matheus Pereira se despediu do Eibar, da Espanha, nesse domingo, 25. O camisa 10 defendeu o clube pela última vez na goleada por 4 a 1 sobre o Córdoba, pela LaLiga 2, e se emocionou com as homenagens no adeus.

"Não tenho muito o que dizer. Queria fazer minha última partida aqui, diante de vocês (torcedores), com vitória e conseguimos isso. Desfrutei muito desses três anos com vocês, tenho lindas lembranças e onde eu estiver, vou ser mais um armeiro (alcunha dos torcedores do clube)", disse Matheus Pereira, emocionado, em vídeo divulgado nas redes sociais do Eibar.