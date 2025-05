Como joga e quais funções faz Matheus Pereira, futuro reforço do Fortaleza

O Volante teve mais jogos e minutagem a cada ano que passou desde a temporada 2021/2022. No Eibar, foi titular e peça-chave nas campanhas recentes / Crédito: Divulgação/Eibar

De pré-contrato assinado com o Fortaleza pelos próximos três anos, a partir da próxima janela de transferências, conforme adiantado pela coluna Afonso Ribeiro, do Esportes O POVO, o meio-campista Matheus Pereira, que acumula passagens por Barcelona-ESP e Juventus-ITA, passará por um processo de readaptação ao futebol brasileiro após oito anos no exterior e pode "acumular funções" no Leão do Pici. Nas redes sociais, a repercussão do novo nome gerou dúvida entre os torcedores sobre a posição em que o meia jogará e se está apto para chegar e ser uma peça importante no plantel de Vojvoda. A torcida tricolor não encontrará o intenso meia-atacante e por vezes ponta "Pirulão", que saiu jovem do Corinthians, e sim um volante cauteloso, que faz suas corridas ofensivas, mas foca em armar o jogo.

O meia canhoto, de 27 anos, precisará recuperar o ritmo até sua estreia, mas agrega novas alternativas ao elenco e passa longe de ser um jogador que gere problemas neste âmbito. A cada temporada, desde 2021, Matheus tem feito mais jogos e ficado em campo por mais minutos, podendo atuar como segundo volante, meia-armador ou terceiro homem de meio. Entre os pontos não proeminentes do atleta, será exigido uma intensidade maior que seu comum por Vojvoda, bem como aconteceu com Martínez, que faz funções parecidas, mesmo com outro estilo. O jogo sem bola do atleta não é seu principal trunfo, com isso, o caminho é que atue como um terceiro homem de meio, como Vojvoda faz com o argentino dono da camisa 8.

O atleta não soma tantos gols na carreira — são apenas nove em jogos profissionais, além de 14 assistências —, mas costuma dar trabalho aos goleiros com fortes chutes de fora da área. Em suas últimas temporadas, também foi o cobrador de bolas paradas oficial de seu time. As subidas ofensivas do jogador costumam ser pelos meios-espaços Áreas do campo que ficam entre os corredores central e lateral , principalmente pelo lado esquerdo. Quando encaixa essas jogadas, tem bom índice de acerto nos cruzamentos para a área. Quando chega e onde jogou O meia foi revelado pelo Corinthians e tem vínculo com o Eibar até o fim de junho deste ano. Assim, firmou acordo com o Leão ainda desde janeiro, dentro do prazo permitido pela Fifa. O camisa 10, portanto, sairá livre da Espanha e chegará ao Tricolor sem custo de transferência.