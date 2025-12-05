Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher faz parto no chão de uma loja de artigos de bebê, no Recife
BLD

Mulher faz parto no chão de uma loja de artigos de bebê, no Recife

A jovem foi à loja sozinha numa moto por aplicativo para comprar enxoval para o seu filho e só passou a sentir contrações ao chegar no estabelecimento
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

A dona de casa Pábada Regina de Lima, de 28 anos, deu à luz ao 5° filho enquanto fazia compras para o enxoval em uma loja de artigos para bebês. João Pedro nasceu na manhã de quinta-feira, 4, no chão do estabelecimento situado no bairro de Santo Antônio, no Recife.

LEIA MAIS | Mulheres passam a receber mensagens sobre oferta gratuita de absorventes

De acordo com as informações apuradas pelo G1 de Pernambuco, a mulher estava na 38ª semana de gestação e só passou a sentir contrações depois que entrou no estabelecimento Amarelinha Baby & Kids.

Pábada disse que foi à loja sozinha numa moto por aplicativo e que mora no bairro de Santo Amaro, localizado no Centro da cidade.

Leia mais

Cenas gravadas por uma câmera de segurança às 9h20min registraram o momento e mostram as funcionárias da loja ajudando a grávida.

Após o nascimento do bebê, as mulheres ligaram para os familiares de Pábada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância ao local. No hospital, a mãe do recém-nascido foi acompanhada por uma prima.

Em seguida, os socorristas do Samu cortaram o cordão umbilical e levaram a mãe e o filho para a Maternidade Professor Barros Lima, no bairro Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Conforme a jovem, João Pedro nasceu com 3,385 kg e é “calminho”.

Leia mais

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
BLD
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar