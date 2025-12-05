Mulher faz parto no chão de uma loja de artigos de bebê, no Recife

Nas cenas gravadas por uma câmera de segurança, as funcionárias da loja aprecem ajudando a grávida a fazer o parto no chão da loja / Crédito: Reprodução/ Amarelinha Baby & Kids

A dona de casa Pábada Regina de Lima, de 28 anos, deu à luz ao 5° filho enquanto fazia compras para o enxoval em uma loja de artigos para bebês. João Pedro nasceu na manhã de quinta-feira, 4, no chão do estabelecimento situado no bairro de Santo Antônio, no Recife.

LEIA MAIS | Mulheres passam a receber mensagens sobre oferta gratuita de absorventes

