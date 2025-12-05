Mulher faz parto no chão de uma loja de artigos de bebê, no Recife

Mulher faz parto no chão de uma loja de artigos de bebê, no RecifeA jovem foi à loja sozinha numa moto por aplicativo para comprar enxoval para o seu filho e só passou a sentir contrações ao chegar no estabelecimento
A dona de casa Pábada Regina de Lima, de 28 anos, deu à luz ao 5° filho enquanto fazia compras para o enxoval em uma loja de artigos para bebês. João Pedro nasceu na manhã de quinta-feira, 4, no chão do estabelecimento situado no bairro de Santo Antônio, no Recife.
De acordo com as informações apuradas pelo G1 de Pernambuco, a mulher estava na 38ª semana de gestação e só passou a sentir contrações depois que entrou no estabelecimento Amarelinha Baby & Kids.
Pábada disse que foi à loja sozinha numa moto por aplicativo e que mora no bairro de Santo Amaro, localizado no Centro da cidade.
Cenas gravadas por uma câmera de segurança às 9h20min registraram o momento e mostram as funcionárias da loja ajudando a grávida.
Após o nascimento do bebê, as mulheres ligaram para os familiares de Pábada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância ao local. No hospital, a mãe do recém-nascido foi acompanhada por uma prima.
Em seguida, os socorristas do Samu cortaram o cordão umbilical e levaram a mãe e o filho para a Maternidade Professor Barros Lima, no bairro Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Conforme a jovem, João Pedro nasceu com 3,385 kg e é “calminho”.