Mulheres passam a receber mensagens sobre oferta de absorventes

Mulheres passam a receber mensagens sobre oferta gratuita de absorventesOs avisos são enviados pelo Governo Federal por Whatsapp para pessoas que menstruam e que usam os Programas do Sistema Único de Saúde
As brasileiras passaram a receber mensagens enviadas por Whatsapp e pela caixa postal do aplicativo Gov.BR sobre a oferta gratuita de absorventes higiênicos. O Governo Federal envia esses avisos para as pessoas que menstruam e que usam os Programas do Sistema Único de Saúde.
LEIA MAIS | Os desafios da dignidade menstrual no Ceará
A novidade foi divulgada pelo Ministério da Saúde no dia 22 de novembro e entrou em vigor na semana passada.
Pelo WhatsApp, a mensagem é enviada com a marca oficial Gov.BR e selo de verificação: "Olá, [nome de quem que recebe a mensagem]! O Governo do Brasil tem um aviso importante: você tem direito a absorventes gratuitos pelo programa Dignidade Menstrual”.
Leia mais
O aviso também acrescenta: “Você pode emitir sua autorização para retirada na UBS mais próxima ou no aplicativo Meu SUS Digital. Na sequência, procure uma farmácia credenciada do Farmácia Popular para retirar os pacotes de absorventes. Deseja seguir recebendo mensagens deste programa do Governo do Brasil?".
A iniciativa integra o Programa Dignidade Menstrual, que, segundo o Governo, garante a distribuição gratuita e continuada de absorventes higiênicos para cerca de 24 milhões de pessoas beneficiadas.
Desde 2024, o programa oferta absorventes gratuitamente às mulheres em vulnerabilidade por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, para enfrentar a pobreza menstrual no País.
O Ministério da Saúde informa que o intuito do envio das mensagens é “divulgar o programa à população, para promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e a oferta de absorventes higiênicos”.
Quem tem direito?
O programa voltado a pessoas que menstruam com idade entre 10 e 49 anos e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), possuem os seguintes requisitos:
- Com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa;
- Estudantes de baixa renda da rede pública com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo;
- Estar em situação de rua.
- As adolescentes com idades entre 12 e 16 anos já podem retirar os absorventes sem a necessidade de acompanhamento de pais ou responsáveis.
Como emitir a autorização?
A autorização pode ser emitida de forma presencial em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde qualquer profissional de saúde poderá imprimir o documento na hora.
Mas a certificação também pode ser feita de forma online pelo “Meu SUS Digital”, para isso basta instalar o aplicativo e buscar pelo Programa Dignidade Menstrual e clicar em “emitir autorização”.
Leia mais
O documento vale por 180 dias. Em cada emissão, a beneficiária pode retirar 40 absorventes, segundo o Ministério da Saúde, a quantidade é suficiente para dois ciclos menstruais.
As brasileiras passaram a receber mensagens enviadas por Whatsapp e pela caixa postal do aplicativo Gov.BR sobre a oferta gratuita de absorventes higiênicos.