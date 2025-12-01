Mulheres passam a receber mensagens sobre oferta de absorventes

Programa Dignidade Menstrual oferta absorventes gratuitamente às mulheres em vulnerabilidade / Crédito: InaPlavans/ Freepik

As brasileiras passaram a receber mensagens enviadas por Whatsapp e pela caixa postal do aplicativo Gov.BR sobre a oferta gratuita de absorventes higiênicos. O Governo Federal envia esses avisos para as pessoas que menstruam e que usam os Programas do Sistema Único de Saúde. LEIA MAIS | Os desafios da dignidade menstrual no Ceará



A iniciativa integra o Programa Dignidade Menstrual, que, segundo o Governo, garante a distribuição gratuita e continuada de absorventes higiênicos para cerca de 24 milhões de pessoas beneficiadas. Desde 2024, o programa oferta absorventes gratuitamente às mulheres em vulnerabilidade por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, para enfrentar a pobreza menstrual no País. O Ministério da Saúde informa que o intuito do envio das mensagens é “divulgar o programa à população, para promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e a oferta de absorventes higiênicos”.